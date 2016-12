ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Себастьян Феттель ответил на вопросы викторины Grill The Grid Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель принял участие в викторине Grill The Grid, которая проводится официальным сайтом Формулы 1… Как называлась твоя первая чемпионская машина?

Себастьян Феттель: Red Bull RB6… Какое женское имя ты ей дал?

Себастьян Феттель: Так, Кейт и Шаловливая сестрица Кейт были в 2009-м, Соблазнительная Кайли – в 2011-м. Можете дать мне подсказку? По ходу сезона ты сменил шасси…

Себастьян Феттель: Буйная Мэнди! Кто вместе с тобой стоял на подиуме в Монце-2008?

Себастьян Феттель: Хейкки Ковалайнен и Роберт Кубица. Сколько лет Кими Райкконен выступал за McLaren?

Себастьян Феттель: Один, два, три, четыре, пять, шесть (считает на пальцах). Шесть лет?

Нет, пять лет. Назови чемпионов, которые были на стартовой решётке в дебютном Гран При Михаэля Шумахера…

Себастьян Феттель: Айртон Сенна, Ален Прост и, вероятно, Нельсон Пике. Сколько побед ты одержал в составе Red Bull?

Себастьян Феттель: 38. Сколько побед за свою карьеру одержал Михаэль Шумахер?

Себастьян Феттель: 92…Нет, 91. Я не говорил про 92! Назови наибольшее количество поулов Ferrari за один сезон…

Себастьян Феттель: 16? 15?

Неправильно, 12.

Себастьян Феттель: Я думал, больше. Надо будет поработать над этим в будущем. В какой команде Кими Райкконен дебютировал в Формуле 1?

Себастьян Феттель: В Sauber.



Можете вспомнить, где он провёл свою дебютную гонку?

Себастьян Феттель: Гонка, скорее всего, проходила в Австралии. Это была первая гонка сезона-2001. Сколько раз немецкие гонщики до 2016 года выигрывали чемпионат мира?

Себастьян Феттель: Семь раз побеждал Михаэль Шумахер, четыре – я. Получается 11. Из скольких пунктов состоит доска для игры в нарды?

Себастьян Феттель: 24. Но этот вопрос ведь не имеет отношения к Формуле 1! Я набрал восемь очков. Было интересно принять участие. Надеюсь, в следующий раз наберу больше баллов.

Результаты Grill The Grid

Карлос Сайнс – 10

Даниил Квят – 10

Джолион Палмер – 10

Фелипе Масса – 8

Кевин Магнуссен – 8

Дженсон Баттон – 8

Эстебан Гутьеррес – 8

Льюис Хэмилтон – 8

Себастьян Феттель – 8

Макс Ферстаппен – 7,5

