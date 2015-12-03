Себастьян Феттель ответил на вопросы викторины Grill The Grid
Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель принял участие в викторине Grill The Grid, которая проводится официальным сайтом Формулы 1…Как называлась твоя первая чемпионская машина? Себастьян Феттель: Red Bull RB6…Какое женское имя ты ей дал? Себастьян Феттель: Так, Кейт и Шаловливая сестрица Кейт были в 2009-м, Соблазнительная Кайли – в 2011-м. Можете дать мне подсказку?По ходу сезона ты сменил шасси… Себастьян Феттель: Буйная Мэнди!Кто вместе с тобой стоял на подиуме в Монце-2008? Себастьян Феттель: Хейкки Ковалайнен и Роберт Кубица.Сколько лет Кими Райкконен выступал за McLaren? Себастьян Феттель: Один, два, три, четыре, пять, шесть (считает на пальцах). Шесть лет? Нет, пять лет.Назови чемпионов, которые были на стартовой решётке в дебютном Гран При Михаэля Шумахера… Себастьян Феттель: Айртон Сенна, Ален Прост и, вероятно, Нельсон Пике.Сколько побед ты одержал в составе Red Bull? Себастьян Феттель: 38.Сколько побед за свою карьеру одержал Михаэль Шумахер? Себастьян Феттель: 92…Нет, 91. Я не говорил про 92!Назови наибольшее количество поулов Ferrari за один сезон… Себастьян Феттель: 16? 15? Неправильно, 12. Себастьян Феттель: Я думал, больше. Надо будет поработать над этим в будущем.В какой команде Кими Райкконен дебютировал в Формуле 1? Себастьян Феттель: В Sauber. Можете вспомнить, где он провёл свою дебютную гонку? Себастьян Феттель: Гонка, скорее всего, проходила в Австралии. Это была первая гонка сезона-2001.Сколько раз немецкие гонщики до 2016 года выигрывали чемпионат мира? Себастьян Феттель: Семь раз побеждал Михаэль Шумахер, четыре – я. Получается 11.Из скольких пунктов состоит доска для игры в нарды? Себастьян Феттель: 24. Но этот вопрос ведь не имеет отношения к Формуле 1!Я набрал восемь очков. Было интересно принять участие. Надеюсь, в следующий раз наберу больше баллов. Результаты Grill The Grid Карлос Сайнс – 10 Даниил Квят – 10 Джолион Палмер – 10 Фелипе Масса – 8 Кевин Магнуссен – 8 Дженсон Баттон – 8 Эстебан Гутьеррес – 8 Льюис Хэмилтон – 8 Себастьян Феттель – 8 Макс Ферстаппен – 7,5 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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