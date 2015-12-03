ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ferrari нужен Ферстаппен, но Макс не спешит покидать Red Bull Racing Испанское издание Marca утверждает, что руководство Ferrari планирует переманить в свой состав Макса Ферстаппена по завершении сезона-2017. Контракты Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена со Скудерией истекают в конце следующего года, поэтому итальянский коллектив уже сейчас ищет новые варианты на рынке пилотов. Ferrari уже давно проявляет интерес к Максу. Более того, Йос Ферстаппен использовал именно этот аргумент в переговорах с Red Bull Racing, чтобы обеспечить своему сыну повышение из Toro Rosso до первой команды, которое состоялось накануне Гран При Испании. Однако Ферстаппен-младший не собирается покидать коллектив из Милтон-Кинса до завершения действующего контракта с RBR, который рассчитан до конца сезона-2019. Дело в том, что сейчас RBR находится в лучшей форме, нежели Ferrari. Поэтому для начала голландец хочет стать чемпионом мира в составе австрийской команды, а затем уже перебраться в Маранелло. «Макс убежден, что станет чемпионом мира в 2017-м, – приводятся слова одного голландского журналиста, близкого к Йосу Ферстаппену. – Сначала он хочет выиграть несколько титулов [c RBR], после чего сорвать куш, перейдя в Ferrari. Стоит признать, что он мечтает однажды оказаться в Ferrari».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 16-12-2016, 20:04 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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