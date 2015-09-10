В Москве проведут испытания пластиковых автомобильных дорог - автоновости

В ближайшее время в Москве планируется начать испытания инновационных автомобильных дорог из высокопрочного пластика.

Об этом журналистам рассказал руководитель государственного бюджетного учреждения «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве» Виктор Егоров.

«Мы проверим ровность такой дороги, уклоны, толщину, прочность, долговечность. Основные характеристики проверим все. Вопрос, как будет вести себя пластик в жару и в холод. Можем и нагреть пластик в рамках проверки», - сообщил Егоров.

Ранее провести подобный эксперимент предлагал заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту Александр Старовойтов.

«В Нидерландах есть пилотный проект по строительству автодорог из пластмассы. Там идет существенная экономия за счет того, что коммуникации там прокладываются совсем иначе и еще один плюс - это делается из отходов. Я считаю, что можно было бы Росавтодору взять этот опыт, изучить, можно сделать небольшой пилотный отрезок, посмотреть с точки зрения затрат и с точки зрения эффективности», - заявил чиновник.

Напомним, что речь идет о разработке голландской компании KWS Infra, которую взялась реализовывать другая голландская компания VolkerWessels. Это дорожное покрытие, практически полностью выполненное из материала под названием PlasticRoad, который изготавливается из переработанной пластмассы.