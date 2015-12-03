Кристиан Хорнер: Red Bull нет смысла отпускать Сайнса в Mercedes
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер опроверг слухи о переходе Карлоса Сайнса в Mercedes.В начале этой недели издание AS сообщило, что испанец, выступающий за Toro Rosso, входит в число кандидатов на место ушедшего из Формулы 1 Нико Росберга, и уже даже начались переговоры.«Для нас нет никакого смысла отдавать одного из своих лучших гонщиков главным конкурентам», – заявил Хорнер в интервью BBC.По мнению руководителя Red Bull Racing, «Серебряные стрелы» должны дать шанс своему протеже Паскалю Верляйну, если не удастся заключить контракт с Валттери Боттасом.«Верляйн вполне способен справиться с работой в топ-команде. Проблема в том, что пока вы не дадите гонщику шанс, не узнаете точно, на что он способен. Мы сделали именно так в случае с Себастьяном Феттелем и Даниэлем Риккардо, – продолжил Хорнер. – Многие говорили, что Red Bull Racing должна взять Кими Райкконена, но мы решили дать шанс Риккардо и оказались правы».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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