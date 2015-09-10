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Koenigsegg создал систему удаленной настройки подвески для своих автомобилей - автоновости

Koenigsegg создал систему удаленной настройки подвески для своих автомобилей - автоновостиKoenigsegg создал систему удаленной настройки подвески для своих автомобилей

Автор фото: кенигсегг.ком

Шведская компания Koenigsegg представила новую разработку своих инженеров – систему, позволяющую производить удаленную настройку подвески для собственных автомобилей.

Шведский автопроизводитель, специализирующийся на создании дорогостоящих эксклюзивных спортивных автомобилей малыми тиражами, разработал систему, которая значительно упростит пост-продажное обслуживание. Так, если ранее для настройки подвески автомобиля шведским инженерам приходилось выезжать к клиенту, либо самому владельцу нужно было пригонять спорткар в сервисный центр, то теперь для решения этой проблемы не потребуется ни того, ни другого.

Новая разработка Koenigsegg позволит удаленно в режиме реального времени полностью перенастроить адаптивные амортизаторы Öhlins, которые используются в большей части моделей компании. При этом, клиентам доступны два варианта использования этой услуги. В первом, владелец автомобиля должен каждый раз связываться с компанией и сообщать о своем желании изменить настройки подвески. Во втором, клиенты нужно будет лишь единожды дать свое согласие, и инженеры Koenigsegg будут отслеживать состояние автомобиля и перенастраивать подвеску в зависимости от дорожной ситуации.

Стоит отметить, что специалисты Koenigsegg разработали только часть этой системы – управляющий процессор и проводку, в то время как контрольный модуль и амортизаторы были созданы сторонними компаниями.

Пока не уточняется, на каких именно моделях будет работать эта система, однако уже известно, что она была использована в конструкции последнего суперкара компании. Речь идет о модели Regera, который укомплектован 8-цилиндровым бензиновым двигателем с двумя турбинами и тремя электромоторами, питающимися от модуля литий-ионных аккумуляторов. Такой силовой агрегат обладает рабочим объемом 5,0 литров и может развивать до 1 100 л.с.. Он поставляется в паре с фирменной трансмиссией Direct Drive, которая обеспечивает подключение двигателя к задней оси с помощью гидравлической муфты с изменяемой степенью проскальзывания.

Новинка с этим силовым агрегатом сможет с места набрать первые 100 км/ч всего за 2,8 секунды, вторые – за 6,6 секунды, третьи – за 10,9 секунды и четвертые – за 20 секунд.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   16-12-2016, 04:54      |      Категория:  Автоновости
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