Видео: Как Льюис Хэмилтон нарушает диету в межсезонье
По окончании сезона трёхкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон решил расслабиться и нарушить диету, которой, как и все коллеги, был вынужден придерживаться в течение всего года.В своём Instagram британец выложил видео из "Панкейк-хауса".«Наконец-то дома. Отправился в ресторан с семью рекордными панкейками (американские блинчики). Лучшее место!» – рассказал Льюис.В следующей части видео Льюис добавил: «Теперь съем бекон и яичницу».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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