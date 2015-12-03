Победителем Первенства России по каратэ стал уссуриец Павел Дрозд
С высоким спортивным достижением чемпиона поздравил глава администрации УГО Евгений Корж. Церемония чествования состоялась 14 декабря в администрации Уссурийского городского округа.
«Теперь можно стремиться к Олимпийской победе, для этого все есть. Нужно никогда не останавливаться на достигнутом, верить в себя, а мы со стороны администрации Уссурийского городского округа всегда поможем», – отметил Евгений Корж. Глава администрации УГО вручил победителю Первенства России по каратэ Павлу Дрозд и его тренеру Игорю Иванову подарки и памятные плакетки.
Уссурийский спортсмен провел пять напряженных поединков, став лучшим в своей категории на всероссийских соревнованиях каратэ, которые проходили с 1 по 5 декабря в городе Пенза. В них приняли участие 1200 спортсменов из 60 регионов России. Традиционно Первенство России по каратэ проводится с целью отбора самых перспективных бойцов для их дальнейшего включения в сборную команду Российской Федерации.
«Я знал, что должен победить. Мы целенаправленно готовились с моим тренером. Сейчас надо достойно выступить на Первенстве Европы», – рассказал Павел Дрозд.
Впереди у уссурийского спортсмена - общероссийские спортивные сборы в Московской области.
«Теперь каратэ включили в программу олимпийских видов спорта. Это новые возможности для спортсменов. Даже сборы – не две недели, а три, это тоже важно для развития каратэ», – рассказал президент федерации каратэ УГО Игорь Иванов.
Отметим, с каждым годом интерес уссурийских ребят к каратэ растет. Только в этом году в Федерацию каратэ УГО пришло на 170 юных спортсменов больше, чем в предыдущем.
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